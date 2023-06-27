降低依赖中国 德法义同意合作取得原料

（法新社柏林26日电） 德国、法国和义大利今天表示，在欧洲寻求减少对中国等国家进口的依赖之际，它们将在原料取得方面进行更密切合作。

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法新社报导，德国经济部长哈柏克（Robert Habeck）在一份声明中说：「我们原料供应的更加多样化是经济安全。」

哈柏克说，德法义3个欧洲联盟（EU）成员国将成立工作小组，讨论关键原料的「提取、加工和回收」。

法国经济财政部长勒麦尔（Bruno Le Maire）也在一份声明中说：「我们需要帮助我们的行业，获得成功实现数位和生态转型所需的原料。」

勒麦尔、柏克及义大利经济发展部长乌索（Adolfo Urso）在柏林的联合记者会上说，欧盟最大3个经济体德法义间的这场论坛将「就我们的依赖程度、采购方向及确保战略库存交换资讯」。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）曾在3月提案，以确保锂或镍等原料的供应，这些是生产电池或太阳能板等关键技术所需的材料。

勒麦尔欢迎欧盟执委会的提案，认为这是「第一步」，并称德法义3国之间合作是「更进一步」的机会。

欧盟的提案将特别鼓励在欧洲建立原料开采和提取计画。中央社（翻译）

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