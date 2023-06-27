雪梨邦代闹区传枪响 一黑帮男死在停车场车内

（法新社雪梨27日电） 澳洲雪梨市知名的邦代（Bondi）闹区今天在尖峰时段发生枪击案，一名男子丧命。警方指出，这是对雪梨黑社会一名「要角」的狙杀行动。

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事发地点是雪梨最繁忙的购物区之一。离邦代海滩不远的一处地下停车场今天上午突然传出枪响，邻近住户和通勤民众受到惊吓。警方到场后已将附近围起警戒线。

警方发现一名「前科累累」的48岁男子死在自己的车内。雪梨所在地新南威尔斯州（New South Wales）的侦缉警司杜赫蒂（Danny Doherty）对媒体记者表示，现场可见「组织犯罪谋杀的特徵」。

杜赫蒂说：「我们相信这是一起锁定目标的枪击案，对象是一名组织犯罪高阶人士。」

警方并未透露死者姓名，但指出这名男子「为警方熟知」，且「显然有许多仇家」。

案发现场附近还找到一辆已烧毁的保时捷（Porsche）跑车，据信与这起枪击案有关联。

住在当地的27岁女演员兼舞者斯坎兰（Olivia Scanlan）表示，这一区通常让人联想到冲浪者和背包客，而非帮派火拼，因此发生这起枪击案令她「震惊」。

澳洲虽然只有2600万人口，却是全世界最有利可图的娱乐性用药市场之一，街头卖价远高于在欧洲或北美洲。

© 2023 AFP