顶尖大学疫情后营运困难 纽西兰宣布25亿元纾困

（法新社威灵顿27日电） 纽西兰政府今天宣布为财务窘迫的大学院校提供1.28亿纽元（约新台币25亿元）纾困金，希望能避免让苦于从COVID-19疫情中复苏的学术机构出现裁员、课程被迫删减的情形。

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法新社报导，纽西兰财政和教育部门表示，他们将注资1.28亿纽元，透过补助更多学费来帮助学校继续运作。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情过后，纽西兰一些顶尖大学苦于对付国内入学人数少、边境重启后国外学生回流速度比预期慢的问题。

位于但尼丁（Dunedin）的奥塔戈大学（Otago University）和位于首都的威灵顿维多利亚大学（Victoria University of Wellington）最近分别表示，由于预算短缺，数百个工作职位岌岌可危，课程也可能遭到削减。

教育部长提内蒂（Jan Tinetti）表示，这样的一次性注资将在未来两年内协助一些提供学位的大学院校。

她坦承，这笔现金注资「并不会解决大学面临的所有问题，但应会产生正面的影响」。

高等教育联盟（Tertiary Education Union）主席道格拉斯（Julie Douglas）形容政府这项决定「迟到总比不到好」，并「审慎乐观地」认为，这笔额外资金足以让一些原须削减开支的大学解除困境。（译者：纪锦玲）

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