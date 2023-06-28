俄飞弹击中乌东餐厅 酿3死42伤惨剧

（法新社乌克兰克拉莫托斯克27日电） 乌克兰东部城镇克拉莫托斯克（Kramatorsk）的一家知名餐厅，今天遭俄罗斯飞弹击中，乌国有关单位表示，有至少3人因此失去性命，还有40多人受伤。

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乌克兰警方表示，俄罗斯朝克拉莫托斯克发射了两枚S-300地对空飞弹。

乌克兰内政部在加密通讯体Telegram表示：「已从废墟中找到3具遗体，其中包括一名2008年出生的未成年人，伤者则包括一名2022年出生的儿童。」

乌克兰紧急服务单位在Telegram指出，这枚飞弹摧毁了广受欢迎的瑞亚披萨（Ria Pizza）餐厅，另造成42人受伤。

当时与两名友人在餐厅用餐的人士表示，「现场有很多人，还有孩子们在断垣残壁里」。

他在爆炸发生后说，事发时「我们正要离开」，并称他的其中一个朋友现在还「埋在废墟里」。

案发现场很快就挤满围观民众，飞弹引发的大火持续延烧，军方和救难单位的人赶忙搜索其他受害者。

顿内茨克州（Donetsk）州长基里兰科（Pavlo Kyrylenko）表示，俄罗斯向克拉莫托斯克发射了两枚飞弹。克拉莫托斯克人口一度达15万，是遭俄军围困的乌东地区中，仍由乌国控制的最大城镇之一。

在瑞亚披萨工作的32岁厨师表示，飞弹来袭时，餐厅内「挤满了人」。

他说：「我才刚到餐厅，当时我站在那里，然后就被埋住了。」

附近的几栋建筑物同样在这次攻击中受损。俄罗斯自2022年2月全面入侵乌克兰起，即经常锁定克拉莫托斯克为攻击目标。

克拉莫托斯克距离前线约30公里。

一名飞弹攻击发生时，人在附近的19岁乌克兰士兵说：「人家告诉我，他们听到有一架飞机飞过，然后就发生爆炸。」

他随即前往受创的餐厅并协助救援工作。他说：「有个女孩困住并受伤了，他们还无法将她救出。」

© 2023 AFP