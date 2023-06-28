克宫：乐见梵蒂冈推动俄乌和平

（法新社莫斯科28日电） 克里姆林宫今天表示，罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）的特使将在俄罗斯首都莫斯科与总统蒲亭（Vladimir Putin）的幕僚会谈，俄罗斯「乐见」梵蒂冈推动俄乌和平。

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方济各特使、义大利主教团主席祖皮枢机（Matteo Maria Zuppi）昨天开始访问俄国，这是蒲亭2022年2月派兵全面入侵乌克兰以来，首度出现这类访问。

高阶天主教神职人员鲜少在莫斯科现身，过去也不曾有教宗访问当地。

克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「我们高度重视梵蒂冈为乌克兰危机寻求和平解方的努力和倡议。」他还说，祖皮预计将与蒲亭的外交政策顾问鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）会谈。

梵蒂冈则说，祖皮此行目的在于「鼓励人道主义举措，这类举措有助应对当前的悲惨情况，并找到达成公正和平的方法」。

祖皮6月初曾访问乌克兰首都基辅（Kyiv），会见乌国总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy），会谈结果并无太多进展。

但基辅表示，祖皮可以帮忙让乌克兰战俘以及战争期间被带到俄国的孩子返回母国。

© 2023 AFP