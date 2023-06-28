兵变过后 美国针对瓦格纳集团在非洲的黄金目标

（法新社华盛顿27日电） 美国今天实施制裁，对象是提供俄罗斯佣兵集团瓦格纳（Wagner Group）资金的非洲金矿开采活动，同时亦表示要追究这些佣兵在俄罗斯发动兵变几天后的侵权行为。

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这项针对瓦格纳集团的制裁措施，先前原已计画执行，但由于美国试图避免在俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）与佣兵集团首脑普里格津的权力斗争中站边，因此暂时搁置。

美国财政部在一份声明中表示，对中非共和国、阿拉伯联合大公国和俄罗斯的4家公司实施制裁，这些公司被指控与瓦格纳集团及其首脑普里格津（Yevgeny Prigozhin）有挂钩。 美国今天制裁的公司，包括总部位于中非共和国的矿业公司Midas Ressources与黄金钻石采购公司Diamville，美国认为它们均由普里格津控制。另外两家受制裁的公司，一家是总部在杜拜的Industrial Resources General Trading，以及位于俄罗斯的Limited Liability Company DM。

美国财政部表示，这些公司在乌克兰和非洲一些国家从事非法黄金交易，提供资金以维持与扩大佣兵武力。 美国财政部主管恐怖主义和金融情报的次长尼尔森（Brian Nelson）在声明中表示：「瓦格纳集团透过开采中非共和国与马利等国的自然资源，为其残暴行动提供资金。」

「美国将继续瞄准瓦格纳集团的收入来源，以削弱其在非洲、乌克兰和其他地方的扩张与暴力行为。」

© 2023 AFP