开飞机运毒遭法国战机拦截 驾驶急抛毒品从天降

（法新社里昂28日电） 法国的维安和空军消息人士告诉法新社，周末一架飙风战斗机在法国一处偏远的乡间上空拦截一架单人小飞机，吓得小飞机驾驶急忙将数十个疑似装着毒品的袋子从空中往下抛。

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24日一架小飞机飞越核电厂附近的管制区上空，从事可疑行动，当局出动法国的飙风战斗机（Rafale）在偏远的阿代什地区（Ardeche）上空拦截。

一名军方发言人告诉法新社，当这架飙风战斗机拉近距离时，空军飞行员「目睹（小飞机）驾驶舱内非常怪异的行为，令人不安」。

「过了几分钟，他看到机门开启，包裹被抛出。」

当地检察官办公室今天发表声明说，这名波兰籍的贩毒嫌犯过去有毒品前科，他在降落阿代什地区兰纳斯（Lanas）的机场时遭到逮捕。

调查人员在地面上发现大约15包的包裹，当中有大约30公斤的白色粉末。当局正在化验这些白色粉末。

他们还在这架波兰注册的飞机驾驶舱内和驾驶员的包包中，发现超过4万5000欧元（约新台币153万元）的现金。

法国当局3月才在北部海滩查获超过2吨古柯硷。根据内政部资料，法国去年查扣156.7吨毒品，创下有史以来最高纪录。

© 2023 AFP