港人流亡英国 仍生活在北京阴影下

（法新社伦敦28日电） 夫妻档艺术家淋漓（Lumli）和淋浪（Lumlong）2021年逃离香港时，他们没有告诉任何人，因为担心在离开前遭到通报被逮捕。

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两年后，这对夫妇在伦敦仍然感受到北京无远弗届的威胁，就像许多其他流亡英国的香港人一样。

继北京于2019年镇压大规模的民主抗议活动，并于次年全面实施香港国安法后，伦敦已向来自其前殖民地的香港人发出16万6000份签证。

持有英国海外国民（British National Overseas, BNO）护照的人可以申请签证。该护照是发给26年前，也就是1997年7月1日香港回归中国之前，出生在香港的人。签证允许海外国民在英国生活和工作5年，然后再申请英国公民身分。

现年43岁，取单名为艺名的淋漓和淋浪，在伦敦的小公寓里，保存着他们描绘民主示威民众遭暴力对待的艺术品。

淋漓和淋浪于2021年5月在香港举办展览后，意识到必须离开香港。

淋漓说，「我们的画被中共在报纸上指控违反香港国安法」，「警察还来工作室威胁我们」。

淋浪补充说，警察登门拜访让两人都感到，如果不逃「迟早」会被捕。

他们花了2周才取得签证，但直到真正抵达伦敦后才告诉家人。

淋漓说，即使现在，在世界另一边，「我们在这里也并不完全安全」，「英国有很多线民」。

英国政府本月稍早命令中国关闭英国境内的秘密警察站；中国则表示根本不存在任何的秘密警察站，仅有提供行政服务的中心。

人权团体「保护卫士」（Safeguard Defenders）在一份报告中表示，中国在世界各城市设立秘密警察站，用以追踪异议人士。

英国安全事务国务大臣图根哈特（Tom Tugendhat）表示，英国此类「警察服务站」不应「以任何形式运作」。

© 2023 AFP