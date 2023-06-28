狮子山共和国总统比欧连任 反对党拒接受选举结果

（法新社狮子山共和国自由市27日电） 狮子山共和国总统比欧在获宣布胜选后，今天宣誓就职，但他的主要竞争对手批评选举结果「不可信」，拒绝接受。

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现年59岁的比欧（Julius Maada Bio）顺利连任狮子山共和国总统，自从1991到2002年的内战结束以来，这个西非国家一直受到多重挑战的冲击，包括伊波拉（Ebola）疫情和现在严重的经济危机。

法新社报导，狮子山共和国选举委员会宣布，比欧赢得56%选票，而他的主要挑战者卡马拉（Samura Kamara）以41%得票居次。

卡马拉推文说：「我断然拒绝选举委员会宣布的结果。」

卡马拉所属的全民国会党（All Peoples' Congress, APC）已经对计票结果提出异议，全民国会党昨天在声明中谴责选举委员会涉嫌缺乏包容性、透明度和责任感。

全民国会党说，缺乏关于选票来自哪个投票所或选区的资讯。

该党曾说：「不会接受这些虚假和伪造的结果。」

在后来的声明中，全民国会党声称在某些地区出现「超额投票」情况，并表示将「继续拒绝捏造的结果」，并「重申我们的胜利」。

但比欧的支持者欢迎这样的结果。

34岁的迈尔斯（Susan Myers）说：「我很高兴比欧获胜，我们希望他能修复经济，并创造就业机会。」

欧盟观察员在昨天的记者会说，选举当局缺乏透明度和沟通，导致对选举过程的不信任。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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