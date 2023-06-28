瑞典警方批准清真寺外焚烧可兰经抗议行动

（法新社斯德哥尔摩28日电） 瑞典警方今天表示，他们已批准一项申请在斯德哥尔摩大清真寺外焚烧可兰经（Koran）的抗议行动，适逢穆斯林为期三天的宰牲节（Eid al-Adha）展开之际。

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警方在决定书中表示，根据现行法律，与焚烧相关安全风险的「性质不足以证明有理由决定驳回这项申请」。

警方曾拒绝批准两起在斯德哥尔摩的示威行动，当中包括焚烧可兰经，但两周前遭到瑞典上诉法院驳回。

警方当时援引的理由是维安问题，因为今年1月土耳其大使馆外发生焚烧可兰经事件后，引爆长达数周的抗议，以及出现杯葛瑞典产品的声浪，并导致瑞典申请加入北大西洋公约组织（NATO）行动受阻。

土耳其认为瑞典未能取缔土国视为「恐怖分子」的库德族组织，并对瑞典警方批准1月示威行动大为不满，因而阻挠瑞典加入北约。

瑞典警方随后于2月拒绝申请和焚烧可兰经有关的两起抗议活动，一起是个人，另一起则是一个组织，地点分别在土耳其和伊拉克两国大使馆外。

瑞典上诉法院于6月中旬裁定，警方不得驳回申请，并指出警方提出的社会秩序和维安理由，与计画中的活动或其附近区域无充分的明确关联性。

今天的示威申请是之前遭驳回的同一人提出。

根据法新社取得的副本，37岁的默米卡（Salwan Momika）在申请书上写道：「我想在斯德哥尔摩大清真寺前抗议，我想表达我对可兰经的看法，我要撕毁焚烧可兰经。」警方表示，已请求全国各地警力支援维安。

© 2023 AFP