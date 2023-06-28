白宫为「拜登经济学」造势 盼为选战提供动能

（法新社华盛顿27日电） 美国总统拜登拚明年总统大选连任成功，在经济问题上下猛药，本周将对选民端出「拜登经济学」，盼能为选战提供动能。

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法新社报导，拜登在接下遭COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情摧残的经济后，又受到居高不下的通货膨胀和供应断链等问题困扰，难以说服美国人民他表现得很称职。

美国广播公司新闻网（ABC News）与「华盛顿邮报」5月进行的民调结果显示，在谁比较善于处理经济问题方面，丑闻缠身的共和党籍前总统、也可能是拜登2024年大选竞争对手的川普甚至领先了18个百分点。

随着本周重塑形象，拜登明天将在芝加哥发表演说，白宫认为这能扭转局势。

白宫首席副新闻秘书达尔顿（Olivia Dalton）告诉记者，这个关键字就是「拜登经济学」（Bidenomics），她说这是「白宫的每日一字、每周一字、每月一字、年度一字」。

这句口号是故意拿已故美国前总统雷根（Ronald Reagan）1980年代总统任期内着名的「雷根经济学」（Reaganomic）来加以谴责，当时一些人认为「涓滴经济学」（trickle-down economics）的概念带动了美国经济繁荣。

白宫表示，拜登是要来终结「雷根经济学」的。

美国国家经济会议（National Economic Council）主任布兰纳德（Lael Brainard）告诉记者：「他（拜登）拒绝接受涓滴经济学，即顶层减税会嘉惠下层的理论。」

达尔顿说，拜登将专注于「推动中产阶级成长，就能发展经济」的信念。

拜登的一大主张，是他第一个任期内实施的庞大政府支出计画将刺激长期扩张，带领重建美国的制造业实力，并提升美国较不富裕人口的生活水准。

美国国会通过的重大法案，对绿能技术、半导体投入历史性巨额资金，且投入至少5500亿美元用于改善国内道路、桥梁和其他基础设施。

布兰纳德指出，雷根时代的涓滴理论导致美国工业城市空心化，产业纷纷外移，雄心勃勃的基础设施升级计画也被抛弃。

她表示，相较之下，拜登的重税产业政策正利用政府资金作为催化剂，促使「民间部门制造业建设支出增长」。

民调显示，拜登在低失业率和总体乐观的经济上鲜少得到认可。尽管通膨从疫情后的高峰连续11个月缓慢下降，但仍然是选民主要担忧之处。

达尔顿指出，随着拜登的计画所资助的项目终于启动，美国人民对事情将有不同的看法。（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）

© 2023 AFP