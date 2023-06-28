立陶宛为乌克兰采购NASAMS防空系统

（法新社维尔纽斯28日电） 立陶宛政府今天表示，立陶宛已为乌克兰采购两套挪威制的「国家先进防空系统」（NASAMS），3个月内就会送交乌克兰。

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立陶宛是在总统瑙塞达（Gitanas Nauseda）抵达乌国首都基辅（Kyiv）之际，作上述宣布。瑙塞达将与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）会谈。

瑙塞达在脸书写道：「NASAMS发射器近期内就会抵达乌克兰。」

他在另一段影片中说：「即使是库存告罄这种情况下，我们都在找机会帮助朋友。」

立陶宛国防部长阿努绍斯卡斯（Arvydas Anusauskas）表示，立陶宛昨天跟挪威康堡集团（Kongsberg Gruppen）签定的这份合约，价值980万欧元（约新台币3亿3300万元）。

泽伦斯基今天透过推文，就这项采购案感谢瑙塞达。

他写道：「对于保卫乌克兰天空、拯救乌克兰人民性命而言，这是一项重要且及时的贡献。一起迈向胜利！」

立陶宛国防部还说，挪威将提供NASAMS的支援装备给乌克兰，立陶宛还会运送10辆M113装甲运兵车给乌国。连同今年内将运送的弹药，立陶宛提供乌克兰的军援累计将超过5亿欧元。

瑙塞达办公室表示，瑙塞达预计跟泽伦斯基讨论下个月在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）举行的北大西洋公约组织（NATO）峰会，以及乌克兰申请加入欧洲联盟（EU）的会员资格谈判。

© 2023 AFP