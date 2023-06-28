罪犯与执法单位冲突频仍 墨西哥警方14雇员遭绑

（法新社墨西哥杜克拉古蒂瑞兹28日电） 墨西哥南部奇亚帕斯州（Chiapas）当局表示，当地警察部队的14名行政人员昨天乘车沿公路行驶时，遭到武装人士绑架。

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奇亚帕斯州安全局在声明中表示，被绑架的全是男性雇员，他们在奇亚帕斯州首府杜克拉古蒂瑞兹（Tuxtla Gutierrez）西方约34.4公里处的城镇奥科索科奥特拉（Ocozocoautla）一条公路上被武装组织成员带走。

根据发布在网路上的影片，几个配备长枪、身着防弹背心的人站在至少3辆卡车旁，这些卡车封锁了公路。检察官表示正在验证影片的真实性。

墨西哥「改革日报」（Reforma）报导，武装分子拦住了载有警察当局雇员的车辆，夺走他们的手机，并命令他们躺在地上。

根据「改革日报」，犯案者释放了这群人当中的女性，但掳走了男性。

安全局发言人表示：「从来没有发生过这样的事。」并补充正在调查这起绑架案的动机。

联邦和州执法人员均加入搜索行动。

近期在奥科索科奥特拉地区，犯罪分子与执法部门之间冲突不断。

该地区也是移民与毒品贩运的热门中转站。

© 2023 AFP