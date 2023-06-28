美星大卫科伦斯韦 将披红斗篷担任新超人

（法新社洛杉矶27日电） 负责DC漫画超级英雄系列电影的导演詹姆斯甘恩（James Gunn）今天证实，美国新星大卫科伦斯韦（David Corenswet）将披上着名的红色斗篷，成为最新一代超人（Superman）。

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29岁的大卫科伦斯韦最近因演出串流平台Netflix迷你剧集「好莱坞」（Hollywood）而闻名，他将在制片公司「华纳兄弟」（Warner Bros）预定2025年上映的「超人：传承」（Superman: Legacy，暂译）中担任主角。

这项消息最先由多家好莱坞商业刊物披露，内容还提到电影女主角露薏丝莲恩（Lois Lane）将由瑞秋布罗斯纳汉（Rachel Brosnahan）饰演，她在多次获得艾美奖（Emmy Awards）的喜剧片「了不起的麦瑟尔夫人」（The Marvelous Mrs. Maisel）有吃重演出。

詹姆斯甘恩转推「好莱坞报导」（The Hollywood Reporter）的文章时写道：「准确无误！（他们不仅是绝佳演员，也是很棒的人）。」

鉴于超人在流行文化中的地位，这个角色被认为是好莱坞最引人注目、最受关注的话题之一。此前，在大银幕上扮演过超人的明星包括克里斯多福李维（Christopher Reeve）、布兰登劳斯（Brandon Routh），以及最近的亨利卡维尔（Henry Cavill）。

来自英国的亨利卡维尔曾演过2013年的「超人：钢铁英雄」（Man of Steel）等超人电影，也在去年的「黑亚当」（Black Adam）片尾彩蛋短暂再度饰演这个角色。

去年华纳公司（Warner）与探索频道（Discovery）合并后，新的领导阶层决定让执导过「星际异攻队」（Guardians of the Galaxy）的詹姆斯甘恩与「水行侠」（Aquaman）制片人彼得萨夫兰（Peter Safran）共同负责所有DC漫画（DC Comics）超级英雄相关电影。

他们的任务是重振DC漫画超级英雄电影。比起票房屡创纪录的竞争对手漫威（Marvel），DC电影的票房始终落后，近期也在「闪电侠」（The Flash）等作品上遭逢一连串挫败。 詹姆斯甘恩与彼得萨夫兰很快就为整套系列设定新方向，接着一直忙于重塑「超人」角色。

大卫科伦斯韦的其他作品包括Netflix剧集「大政治家」（The Politician）、HBO剧集「特击罪恶城」（We Own This City），以及恐怖片「血色珍珠」（Pearl）。

© 2023 AFP