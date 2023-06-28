通膨令英国数百万人吃不饱 研究：恐成常态

（法新社伦敦27日电） 由于食物通膨风险达到历史新高，今天发布的一项研究提到，对数以百万计的英国民众来说，挨饿会逐渐成为「新常态」。

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萨塞克斯大学（University of Sussex）发展研究中心（Institute of Development Studies, IDS）所做的研究显示，目前有14%的人口正面临粮食匮乏问题，这种情况「令人担忧」。

IDS主任李契（Melissa Leach）在声明中说：「在英国，获取食物并不是公平的，我们认为有必要更加关注在克服这些不平等的情况上，而不仅是关注在藉更工业化的农业来增加粮食产量一事上。」

根据这份研究，10年前英国的食物银行不到100间，但2021年已增加到超过2000间；2022年9月已有970万人陷入粮食匮乏问题。

李契补充道：「过去10年间，慈善机构伸援填补了政府没做到的部分，但民众饥饿问题日益普遍，这不是令人满意或可持续的解决之道。」

官方最新的数据显示，尽管物价涨幅略微放缓，但截至5月的过去1年间，食物价格上扬了18%以上。

© 2023 AFP