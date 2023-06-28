非裔青少年拒检遭射杀 法国城市爆发暴力示威

（法新社巴黎28日电） 法国17岁非裔青少年奈尔因拒绝临检遭员警射杀，警方说词与流出画面不一，引发众怒与多个城市暴动。法国员警滥权与种族歧视等议题再度浮上台面。司法单位正调查警方是否暴力执法。

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法国一名17岁非裔青少年奈尔（Nael）27日早晨8点多，开车拒绝服从路边拦检，遭南特市（Nanterre）警察开枪射杀。总统马克宏（Emmanuel Macron）今早透过发言人维宏（Olivier Veran）表达哀悼。

据警方表示，当时想临检一辆多次违反交通规则并开在公车专用道上的宾士汽车，但驾驶拒绝停车，还在一名员警接近时企图开车冲撞。该名员警因此开枪，伤及17岁驾驶胸腔，导致其心肺功能停止，送医不治。

然而一部事件当时的影片在推特流传，故事却不太一样：2名员警盘查一辆黄车轿车，轿车停下，其中一名员警貌似抓着车内驾驶衣领，并将枪口指向他。。

影片显示，黄色车辆再次启动企图驶离时，站在车辆左侧的员警开枪，轿车开了数十公尺撞上路障后停下。换言之，驾驶并未企图冲撞员警。

受害者家属律师今天指出，奈尔是比萨外送员，「邻里都很喜欢他，没有犯罪纪录」。

奈尔之死点燃怒火，自昨天傍晚起，南特市涌现不满员警暴力与执法过当的街头抗议，更出现暴动和报复攻击，南特市政府、路障、车辆、垃圾桶遭纵火，也有民众施放烟炮。

稍晚，暴动蔓延至邻近城市，甚至巴黎郊区、波尔多（Bordeaux）与马赛（Marseille）也传出骚乱。目前为止共有31人遭到逮捕、24名员警受伤。

事件让法国民众立刻联想起2016年在员警侦讯时离奇死亡的法国非裔青年特拉奥雷（Adama Traore），也是当时最受关注的法国警察滥权暴力事件之一。

奈尔的死亡再次掀起法国各界对于警察暴力、种族歧视等问题的争议，以及警察用枪时机的辩论。政治人物纷纷表态，更使拉奥雷，与遭警压颈致死的美国非裔男子佛洛伊德等标签，跃上法国今日推特热门。

内政部长达马南（Gerald Darmanin）今早在记者会中表示画面令人震惊，且「不符合法国法律」，并向受害者与家属致意。

© 2023 AFP