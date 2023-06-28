韩国废除传统年龄计算方式

（法新社首尔28日电） 李正熙（Lee Jung-hee，音译）明年将满60岁，但韩国今天废弃了传统的年龄计算方式，所以这位首尔家庭主妇忽然年轻了1岁，她因此非常兴奋。

广告 继续浏览后续

韩国是最后一个以婴儿在子宫就视为年龄起算点的东亚国家，小孩生下来时就已是1岁。

在这种制度下，每个人岁末年初都长大1岁，而不是在实际生日那天，这代表按韩国传统年龄算法，12月31日出生的婴儿，在翌年1月1日将被视为2岁。

不过自今天起，韩国年龄计算将采国际方式，也就是依照一个人实际出生的日期，这代表每个韩国人可以年轻一、两岁。

李正熙笑着说「感觉很好」。她表示对于像她这样明年就满60岁的人来说，这会让她觉得自己还很年轻。

中国、日本，甚至北韩在几十年前就放弃了上述制度，但韩国却一直使用。

不过去年12月，韩国通过法律废除传统年龄计算法，全面改采国际标准。

韩国法制处处长李完揆（Lee Wan-kyu）在26日的记者会上表示：「因年龄计算而引发的法律纠纷、投诉与社会混乱，将大幅减少。」

根据2022年9月进行的一项政府调查，86%的韩国人表示新法生效后，他们日常生活中将采国际年龄标准。

这项改变对实际公务影响有限：许多法律和行政事项，包括护照上的年龄、青少年可被起诉的年龄、退休福利或医疗服务，已经使用出生日期计算，而非传统年龄。

韩国政府希望这项改变能逐步解决制度上的纷扰，像是老人们可能认为自己已有资格享受养老金和免费旅行福利，但法律上可能还要晚个几年。

李完揆表示，一些关键领域，包括学年、义务役资格和法定饮酒年龄，是由另一个单独的年龄系统（称为「年岁」，今年年度减去出生年度，不看出生日期）加以确定，该系统目前仍将继续存在。

人类学家莫贤珠（Mo Hyun-joo，音译）表示，在韩国文化中，「年龄确实很重要」，因为它会影响一个人的相对社会地位，并决定必须对他人使用哪些头衔和尊称。

她说，人们通常在谈话中使用诸如unni（姐姐）和oppa（哥哥）之类的辞汇，而不是使用名字。

莫贤珠表示，随时间进展，韩国「基于年龄的层级文化（可能）会慢慢淡化」，因为人们会开始习惯像是在学校这样的环境中使用国际年龄。

© 2023 AFP