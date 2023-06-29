俄防长会古巴武装力量部长 盼强化技术军事合作

（法新社哈瓦那28日电） 古巴政府喉舌媒体「格兰玛报」今天报导，同样沦为西方制裁对象的古巴与盟国俄罗斯，打算建立更紧密的「技术－军事」合作关系。

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「格兰玛报」（Granma）报导，古巴武装力量部长米耶拉（Alvaro Lopez Miera）昨天访问莫斯科，与俄罗斯国防部长萧依古（Sergei Shoigu）见面时，讨论了这项计画。

根据格兰玛报，萧依古对米耶拉说，「俄罗斯打算与古巴一同在技术-军事领域发展一系列计画」。这篇报导并未透露任何细节。

据报导，萧依古强调「古巴一直是且仍是俄罗斯在此区最重要的盟国」。

俄罗斯卫星通讯社（Sputnik）报导，萧依古提到「现在且前景可期的军事领域合作计画」。

在经历俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团（Wagner Group）周末兵变后，莫斯科当局试图描绘出一切恢复正常的景象。萧依古是瓦格纳集团失败兵变欲推翻的对象。

俄罗斯国营新闻通讯社塔斯社（TASS）发布的影片显示，萧依古迎接米耶拉的到来，这可能是自瓦格纳兵变以来，他首度与外国政要会面。

自俄罗斯2022年全面入侵乌克兰后，莫斯科在国际社会上日益遭到孤立，但俄罗斯透过发展双边计画与高阶官员的互访，加强与古巴的外交关系。

1962年，莫斯科与哈瓦那成为全球核子恐慌的中心，当时苏联在古巴部署飞弹，邻近古巴的美国扬言将发动攻击，最后武器遭到撤下，避免了一场危机。

俄罗斯入侵乌克兰后，美国总统拜登曾警告，「自古巴飞弹危机以来，我们首次面临使用核子武器的直接威胁」。

古巴自1962年起遭美国实施禁运，目前面临30年来最严重的经济危机，最近收到一批俄罗斯石油，协助缓解古巴严重的燃料短缺问题。

古巴总统狄亚士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）向俄罗斯保证，在莫斯科因为乌克兰「与西方发生冲突时」，「古巴将提供无条件的支持」。

米耶拉访问莫斯科的行程先前未对外公布，在此数天前，古巴总理马雷罗（Manuel Marrero）才完成到俄罗斯的11天正式访问，讨论在能源、观光与交通上的合作关系，当时马雷罗曾与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）等高官会面。

根据俄罗斯总统府网站，蒲亭告诉马雷罗，「我们将尽我们所能让经济互动发挥效用，以克服外界引发的这些困难问题」；他指的是针对哈瓦那的「非法制裁」。

© 2023 AFP