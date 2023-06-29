叶伦期望访问中国 盼与北京当局重新建立联系

（法新社华盛顿28日电） 美国财政部长叶伦（Janet Yellen）在今天播出的访问中表示，尽管美中两国之间存在分歧，但她仍希望前往中国与北京当局「重新建立联系」。

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美中之间的紧张局势在近年来急遽升温，美国总统拜登（Joe Biden）及前总统川普（Donald Trump）都称北京是美国长期全球主导地位的最严重威胁。

但拜登政府最近试图为紧张局势降温，叶伦告诉微软国家广播公司（MSNBC），她希望「前往中国是为了重建联系」。

叶伦表示：「有一批新的领导人，我们需要互相了解。」但她拒绝透露预计造访北京的确切日期。彭博（Bloomberg News）则报导，会在7月初进行访问。

华府对于高端半导体的出口禁令以及针对中国的其他贸易限制，都加深美中关系嫌隙。

叶伦受访时承认两国存在分歧，并强调美国会持续捍卫自身的国家安全利益。

叶伦说：「美国正在采取行动并会继续采取行动，目的在于保护我们的国家安全利益，即使这会给我们带来一些经济成本，我们仍会这样做。」

但叶伦指出，经济竞争会使两国受益。

她说道：「良性竞争对于美国和中国的企业及工人都有好处，这既是可能的，也是可取的。」（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

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