抗议青少年死亡引发暴动 法国部署4万警察因应

（法新社巴黎29日电） 法国内政部长达马南说，今天将在法国各地部署约4万名警察，以因应警察射杀一名青少年引发的任何进一步抗议活动，这个事件引发举国愤怒。

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达马南（Gerald Darmanin）说，大约5000名警察将部署在巴黎及其周边地区，先前这名17岁青少年在交通拦检时被警察开枪打死，引发连续两晚甚至出现暴力的抗议活动。?法国非裔青少年奈尔（Nael）27日早晨8时多，开车拒绝服从路边拦检，遭南特市（Nanterre）警察开枪射杀。当地检察官说，调查法官已经以故意杀人罪正式调查涉案警察。

根据法国的法律制度，接受正式调查类似于在英美国家司法管辖区被起诉。

检察官普拉什（Pascal Prache）在记者会上说：「根据收集到的证据，检察官认为尚未符合使用武器的法律条件。」

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）昨天说，枪击事件是不可原谅的。当他召开部会首长举行紧急会议时，也谴责暴动。

马克宏在紧急会议开始时说：「在过去的几个小时，出现了针对警察局、学校和市政厅以及共和国机构的暴力场面，这些场面是完全不合理的。」

一名熟悉调查的消息人士说，这名青少年太年轻，无法在法国持有正式驾照，他是非法驾驶。南特市的检察官说，警方知道他以前也曾拒绝服从路边拦检。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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