欧盟最高外交官：更弱势的蒲亭构成更大危险

（法新社布鲁塞尔29日电） 欧洲联盟（EU）外交政策高级代表波瑞尔今天示警，俄罗斯发生瓦格纳佣兵集团流产兵变后，陷入数十年来最大政治危机，俄国总统蒲亭若因此势力变弱，会构成更大的安全威胁。

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在欧盟领袖准备在布鲁塞尔召开会议之前，波瑞尔（Josep Borrell）对媒体记者表示：「更弱的蒲亭构成更大的危险，因此我们必须非常注意（兵变事件的）后果。」

他还说：「在此之前，我们将俄罗斯视为威胁，因为它有很多武力，而且把武力用在乌克兰。但现在我们必须把俄罗斯看作是一项危险因素，因为其内部不稳定。」

瓦格纳集团（Wagner Group）首脑普里格津（Yevgeny Prigozhin）24日发动短命兵变后，蒲亭面临1999年起掌握俄罗斯大权以来最大挑战。

欧盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）表示，这起反叛事件将掀起「余震」，因此她强调「我们务必要加强对乌克兰的支援，无论在军事能力方面或财务上」。

今天将与欧盟领袖进行工作午餐的北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）则指出，瓦格纳兵变暴露出俄罗斯内部的「裂缝与分裂」。但他也提醒说：「现在下任何最后结论还太早。」

7月将主办北约峰会的成员国立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nauseda）呼应稍早波瑞尔的发言，呼吁采取「决定性行动」来应对俄罗斯构成的威胁。

他表示：「我们必须知道，俄罗斯政治系统内的一举一动，都将对我们的安全有影响。」

© 2023 AFP