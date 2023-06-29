法国非裔青少年遭射杀多城暴动 警方逮150人

（法新社巴黎29日电） 法国17岁非裔青少年奈尔（Nael）近日拒绝临检遭员警射杀，今天持续引发众怒与多个城市暴动。安全部队已在骚乱中逮捕150人，且有戴着头套的抗议者纵火焚烧汽车并燃放烟火。

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法国非裔青少年奈尔27日早晨8时多，开车拒绝服从路边拦检，遭南特市（Nanterre）警察开枪射杀。这起事件重新引发法国舆论对于员警执法策略的辩论，当地警察对待低收入郊区民众的方式长期受人权团体批评，特别是针对少数民族。

奈尔的母亲呼吁各界，今天下午在奈尔遇害的巴黎市郊南特市游行，以悼念她唯一的孩子。

法国总统府艾里赛宫（Elysee Palace）宣布，总统马克宏（Emmanuel Macron）于清晨召集部会首长召开危机会议，这表明了情势的严重性。

奈尔遭射杀事件于27日晚间引发抗议冲突，虽然28日晚间趋于平静，但土鲁斯（Toulouse）、第戎（Dijon）和里昂（Lyon）等其他法国城市爆发动乱，午夜后巴黎地区也传出暴力情事，当地部署大约2000名镇暴警察。

法国内政部长达马南（Gerald Darmanin）在推特（Twitter）宣布150人被捕，发文写道：「这一夜发生针对法国象徵的令人无法容忍暴力事件，市政厅、学校和警局被纵火或攻击。」

达马南表达支持警方，且明显批评极左派人士，他说：「对于那些没有呼吁保持冷静的人感到可耻。」（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

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