波兰总统杜达忧瓦格纳迁至白俄罗斯 恐成区域威胁

（法新社基辅28日电） 波兰总统杜达今天说，俄国佣兵「瓦格纳集团」转移至白俄罗斯，可能威胁到区域内的国家。

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杜达（Andrzej Duda）在访问基辅时告诉记者：「对我们来说，现在很难不去考虑瓦格纳集团（Wagner Group）在白俄罗斯可能会威胁到与白俄接壤的波兰，对立陶宛也一样…可能还有拉脱维亚。」

瓦格纳集团上周对俄罗斯军事领导阶层发动兵变，但俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）命令他们缴械，要他们在加入俄军正规部队或流亡白俄之间择一。

杜达说：「问题来了：转移（到白俄罗斯）的用意为何？瓦格纳集团部队，也就是俄军，在白俄罗斯的真正意图到底是什么？」

今天稍晚，波兰副总理卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）告诉记者，波兰将加强与白俄罗斯接壤的边境防御，但没有详细说明。波兰估计可能约有8000名瓦格纳成员抵达白俄罗斯。

北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）昨天说，瓦格纳集团首脑普里格津（Yevgeny Prigozhin）及其部队转移到白俄罗斯，现在要为这件事下结论还太早，但北约随时准备好协防成员国。

© 2023 AFP