泰坦号潜水器残骸内 发现疑似人类遗骸

（法新社华盛顿28日电） 载人潜入深海观赏沉船铁达尼号（Titanic）的泰坦号（Titan）潜水器因内爆解体，造成5人死亡，美国海岸防卫队（US Coast Guard）今天表示，专家打捞到疑似人类遗骸。

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美国海岸防卫队表示：「美国医疗专业人员将对已小心打捞出的疑似人类遗骸进行正式分析。」 潜水器内的5人分别为英国亿万富豪暨探险家哈定（Hamish Harding）、英籍巴基斯坦裔富商达武德（Shahzada Dawood）与他的儿子苏里曼（Suleman Dawood）、曾造访铁达尼号沉船数十次的法国海洋学家纳若莱（Paul-Henri Nargeolet），以及泰坦号所属「海洋之门探险」（OceanGate Expeditions）美籍创办人暨执行长，也是这艘潜水器的驾驶拉许（Stockton Rush）。

这艘大约有运动休旅车（SUV）大小的潜水器在北大西洋约3.2公里的深度，因为承受巨大压力发生内爆，这5名乘客据推测是瞬间死亡。

这艘小型潜水器中的残骸今天稍早已在加拿大东部卸载，让艰难的搜索和打捞行动画下句点。

美国海岸防卫队表示，海岸防卫队的一艘快艇现在将把这些残骸运往美国港口进行进一步分析。

美国调查此次沈船事故的负责人纽包尔（Jason Neubauer）表示：「要了解导致泰坦号发生灾难性损失的因素，并协助确保类似的悲剧不再发生，仍有大量工作要做。」

新闻画面显示，泰坦号潜水器的鼻锥和一个带有电子设备和电线的侧板，被从船上吊到位于纽芬兰省（Newfoundland）圣约翰市（St. John's）的加拿大海岸防卫队码头的平板卡车上。

派出奥德修斯（Odysseus）遥控潜水器搜寻泰坦号的纽约深洋研究服务公司（Pelagic Research Services）表示，海上搜索和打捞行动已经结束。

加拿大官员则拒绝就打捞潜水器残骸置评。

© 2023 AFP