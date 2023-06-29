泽伦斯基领导力 获英智库奖项肯定

（法新社伦敦28日电） 英国智库「皇家国际事务研究所」（Chatham House）今天表示，基于乌克兰总统泽伦斯基的领导力以及对国际关系的贡献，将获颁今年度「皇家国际事务研究所奖」。

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伦敦「皇家国际事务研究所」表示，2023年的皇家国际事务研究所奖（Chatham House Prize）由泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）拿下，表彰他从演员转型为政治菜鸟，再到战时领袖，这一连串「堪称非凡」的转变。

皇家国际事务研究所在声明中表示：「这名前职演员号召他的国家团结一致，共同抵御强大的敌人…他还藉社群媒体与直接和世界领袖沟通，建立现代外交及领导力的新型态，在联合国及其他场域组建广泛的联盟来支持乌克兰。」

皇家国际事务研究所所长马杜斯（Bronwen Maddox）也指出：「乌克兰人民在这次残酷侵略中，遭遇无情的攻击…泽伦斯基总统令他的国家团结起来抵御并反攻，也展现对国际外交的掌握。」

泽伦斯基今天预计将在皇家国际事务研究所年度大会以线上直播方式发表简短谈话，并由一名特别代表代为领奖。

泽伦斯基受奖时表示：「我们坚信外交政策的关键领域，应是乌克兰渴望在欧洲达成的目标，主要是加入欧洲联盟（EU）和北大西洋公约组织（NATO）。」

© 2023 AFP