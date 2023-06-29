瑞典准烧可兰经示威激怒土耳其 入北约恐添变数

（法新社斯德哥尔摩28日电） 一名男子今天在瑞典首都斯德哥尔摩大清真寺外焚烧可兰经，随即招致土耳其谴责。瑞典希望在即将到来的峰会前加入北大西洋公约组织，但土耳其仍迟未点头。

广告 继续浏览后续

瑞典警方以保护言论自由为由批准这场示威活动，但也以「煽动反对少数民族」的罪名对这名来自伊拉克的男子展开调查。

斯德哥尔摩警方在决定书中表示，根据现行法律，与焚烧相关安全风险的「性质不足以证明有理由决定驳回这项申请」。

土耳其外交部长费丹（Hakan Fidan）痛斥焚烧伊斯兰教圣书可兰经（Koran）的行为相当「卑劣」。

费丹在推特（Twitter）写道：「以言论自由为名允许这些反伊斯兰行为，令人无法接受。对这种恶劣行为视而不见就是同谋。」

土耳其认为瑞典未能取缔土国视为「恐怖分子」的库德族组织，并对瑞典警方批准1月在斯德哥尔摩大使馆外焚烧可兰经的示威行动大为不满，因而阻挠瑞典加入北约。

瑞典和土耳其两国高层外交官员7月6日将在布鲁塞尔的北约（NATO）总部举行会议，其他成员也敦促土国在7月11日至12日于立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）举行的北约峰会前同意将瑞典纳入这个联盟。

几年前逃到瑞典的37岁男子默米卡（Salwan Momika）要求警方批准焚烧这本圣书，「以表达我对可兰经的看法」。

在抗议前，默米卡告诉瑞典通讯社（TT News Agency），他还想强调言论自由的重要性。

他说：「这就是民主。如果他们告诉我们不能这样做，民主就处于危险之中。」

在大批警力到场戒备的情况下，约有10多名反对者用阿拉伯语对他大呼小叫，穿着米色裤子和浅蓝色衬衫的默米卡用扩音器向群众发表演说。

人在现场的记者说，默米卡一脚踩上可兰经，并将伊斯兰教禁止食用的培根放在上头，随后撕下几页经书并点火焚烧，然后将它阖上，像踢足球一样用力一踢，同时挥舞着瑞典国旗。

警方封锁了清真寺旁的公园一区，将默米卡和另一名示威者与人群隔开。

警方稍后在声明中说，这场抗议活动并未造成「秩序混乱」，但已就「煽动反对少数民族」的行为展开调查，因为默米卡选择在距离清真寺如此近的地方焚烧可兰经。

类似行为过去曾在穆斯林世界掀起暴力示威和民怨。

北约最大成员国美国也出声批评焚烧可兰经的举措，但重申支持瑞典加入北约。

美国国务院发言人巴特尔（Vedant Patel）表示，「焚烧宗教文献是不尊重，也是伤害，就算合法当然也不一定适切。我们仍认为瑞典应该尽快成为北约一员。」

巴特尔说，瑞典是「强大、有能力，且与北约价值观相同的防务伙伴」。

默米卡在4月受访时说，他的目的并不是要破坏瑞典加入北约，也曾考虑等瑞典加入北约后再提出抗议。

默米卡说：「我不想伤害这个接纳我并维护我尊严的国家。」

默米卡在斯德哥尔摩大清真寺外撕毁并焚烧一本可兰经后，摩洛哥无限期召回驻瑞典大使。

官方通讯社说，摩洛哥外交部今天也召见瑞典驻拉巴特（Rabat）临时代办，表达摩洛哥「对这场攻袭的强烈谴责，并拒绝这种令人无法接受的行为」。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2023 AFP