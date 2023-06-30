五角大厦：中国侦察气球飞越美上空未搜集到情资

（法新社华盛顿29日电） 美国战机今年2月在大西洋上空击落1颗中国侦察气球，美国国防部今天表示，这颗侦察气球飞越美国领空时未搜集到情报资料。

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美国国防部发言人赖德（Pat Ryder）说：「这是我们目前的评估，这颗气球经过或飞越美国上空时，并未搜集到（情资）。」

赖德表示，美国「采取措施以减轻」这颗气球的情资搜集，「当然，我们所做的努力有助于此」，但他未进一步解释。

今年1月底至2月初，这颗装置大量电子设备的巨型气球从美国西北部的阿拉斯加州飞至东部的南卡罗来纳州，途经敏感的军事设施上空，令人忧虑北京正攫取重要情资。

美军2月4日在南卡罗来纳州外海上空击落这颗气球，然后在大西洋打捞上岸，此后一直在研究分析。

这起事件引发北京和华府之间新一波紧张局面，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）2月取消筹备已久的中国访问行程，而这趟中国行目的原本是要改善双边关系。

中国矢口否认这颗气球是为了搜集情资，并称它进入美国领空时偏离了航线。

当时1名美国官员说，这颗气球有多个天线，包括1组可能用来搜集通讯和地理定位的配置。这名官员表示：「这颗气球配备足够大的太阳能面板，可产生必要电力，以运行多个主动搜集情报的感测器。」

本月稍早，在布林肯重新安排访问北京之前，白宫刻意淡化整起侦察气球事件的影响。

总统拜登说：「我认为（中国）领导阶层不知道它在哪里，不知道里面有什么，也不知道发生了何事…我想这比有意为之更令人尴尬。」（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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