俄侵乌造成生态灭绝 童贝里：国际社会毫无作为

（法新社基辅29日电） 瑞典环保少女童贝里（Greta Thunberg）今天谴责俄罗斯入侵乌克兰造成生态破坏，以及国际社会对这场灾难毫无作为。

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童贝里为调查俄乌战争造成环境破坏的国际代表团成员之一，她造访基辅时说：「生态浩劫和环境破坏是战争的一种形式…这一点乌克兰人有切肤之痛，俄罗斯也非常清楚。」

「这就是为什么他们故意以环境、人民生计和家园为攻击目标，从而也摧毁生命…。」

童贝里与乌克兰总统幕僚长叶尔马克（Andriy Yermak）一起在记者会上发表讲话。她和代表团其他成员还会见了乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

乌克兰南部赫松州（Kherson）卡科夫卡水坝（Kakhovka Dam）6日遭破坏溃提，赫松州大片地区被洪水淹没。这场灾难造成数十人死亡，并迫使数千人逃离家园。

这座水坝在莫斯科控制之下。乌克兰指控俄罗斯炸毁水坝，而克里姆林宫坚称是基辅发动炮击破坏这座苏联时代的水利建设。俄乌双方都将这场灾难归咎于对方。

泽伦斯基曾批评国际社会对这场灾难没有做出适当的反应。

童贝里说：「我认为世界对这一生态浩劫的反应不够强烈，我认为任何反应都不够。所以我想我们必须给这些灾难受害者更多空间，让他们来讲述自己的故事，并分享当地正在发生的事情相关讯息。」

© 2023 AFP