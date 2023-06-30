化肥价格飙涨 日本重拾粪肥

（法新社日本三浦30日电） 俄乌战争导致化学肥料价格飙涨，让日本古早时代价廉、可再利用的「下肥」（粪便肥料）重新翻红。

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日本早年也与世界一些地方相同，会拿「夜香」当农业肥料，在18世纪的日本江户时代更是重要的肥料来源。但随下水道系统与污水处理厂进步与化肥兴起，「下肥」便乏人问津。

因化粪池污泥处理所费不赀且过程恐破坏环境，约10年前日本的污水厂就想唤起人们重新使用「下肥」，但始终没法带起风潮，直到俄国去年2月底入侵乌克兰导致全球化肥价格飙涨后，终于迎来转机。

日本北部登米市一间下肥厂，今年3月的销售业绩是去年同期的160%，着实发一笔意外之财，也是登米市2010年开始生产下肥以来首次出现销售一空的盛况。

下肥厂副厂长加藤俊昭（Toshiaki Kato,音译）表示，需求大增的原因很简单，「我们的肥料受欢迎就是因为便宜，能帮农民大幅减少成本，而且对环境也友善」。

化粪池排泄物经处理所制成的「下肥」，每公斤约160日圆（约新台币34元），价格仅为进口原料所制化肥的1/10。

在南部的九州佐贺，当地官员表示下肥的销售量为过去的2到3倍，并有数十支来自日本各地的考察团到访盼将来能如法泡制。

在东京外围的三浦，水肥车不停将化粪池污水载至处理厂，在加工槽里去除水分后让固体发酵，最后制成像泥土般的粉末状用于浇洒农田；下肥制作过程产生的甲烷则供厂房烧热水与发电。

三浦生质中心（Miura Biomass Centre）指出，他们年产500吨下肥，这种肥料尤其适合像高丽菜等叶菜类。

© 2023 AFP