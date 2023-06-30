澳洲省钱抗通膨 太空卫星发展计画遭舍

（法新社雪梨30日电） 澳洲一系列发展卫星的计画得花上逾10亿澳元，但该国经济放缓且出现生活成本上升的危机，在试图削减开支的情况下，澳洲政府今天表示，将放弃卫星发展计画。

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澳洲今天表示，由于经济放缓且出现生活成本上升的危机，该国试图削减开支，因此要取消得花上逾10亿澳元、一系列发展卫星的计画。

耗资12亿澳元（约新台币252亿元）的「国家太空地球观测计画」（National Space Mission for Earth Observation ）去年刚刚展开，那被誉为是澳洲太空业发展的关键架构。

该计画的目标是设计、建造、运行4个卫星，那些卫星预定于2028年至2033年间发射，以搜集地球观测数据。

那些资料有助当局预测天气、因应自然灾害和管理环境。

但中间偏左的澳洲政府表示，由于「预算修正」的关系，该计画将取消。这让澳洲只能倚赖国外的合作伙伴提供有关地球的数据。

澳洲工业暨科学部长休斯奇（Ed Husic）今天告诉澳洲广播公司（ABC），在努力与通膨对抗之际，优先考量「更广泛的环境因素」，意味着「要做出艰难的决定」。

他说：「如果我不在这里砍掉10亿澳元，那我就得在其他地方挤出10亿澳元。」

尽管成长缓慢、国防支出稳定增加，但澳洲政府已承诺今年会让国库的收支平衡。

澳洲航太产业协会（Space Industry Association of Australia）表示，取消卫星计画是「短视近利」。

© 2023 AFP