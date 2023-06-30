联合国官员为海地请命 520万人急需救援

（法新社纽约29日电） 联合国儿童基金会负责人今天痛陈，儿童被黑帮吸收、房屋被烧毁以及年轻女孩遭到强暴是海地人民最新遭遇的「恐怖」案例，她恳求世界不要放弃这个饱受暴力蹂躏的国家。

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联合国儿童基金会（UNICEF）负责人罗素（Catherine Russell）从海地首都太子港返回几天后示警，这个贫穷的加勒比海国家「确实日渐成为一个被遗忘的危机」。

罗素说，海地近一半的人口，也就是前所未有的520万人，迫切需要人道主义援助，其中包括近300万儿童。

罗素在简报时说，暴力武装黑帮控制着首都60%以上区域和大片农村地区。

她说：「我们在那里的团队告诉我，情况从未像现在这样如此糟糕。」

罗素指出：「前所未有的饥饿和营养不良、极度贫困、经济瘫痪、霍乱死灰复燃以及造成致命暴力急剧恶化的严重不安全情势。」

她说，使危机加剧的是，肆虐海地的洪水和地震「继续提醒我们所有人，海地在气候变迁和自然灾害面前是多么脆弱。」她接着又报告帮派使用强暴作为「恐吓和控制的武器」，受害者的证词令人震惊。

罗素说，在太子港的幸存者庇护中心，「1名11岁的女孩用最微弱的声音告诉我，有5个男人在街上把她抓走」。

「其中3名男子强暴她。我们交谈时，她已经怀孕8个月了，几天后就生下小孩。」

罗素说，1名妇女告诉她，「武装分子闯入她的房子并强暴她。她20岁的姊姊极力反抗，他们放火烧死她，然后烧毁房子」。

她说，在无情的暴力中，学校和公共区域本应是安全空间，但实际上并非如此。

罗素指责国际社会袖手旁观。

她说：「整个世界都辜负海地人民。除非我们立即采取行动，否则很难想像海地人民会有美好的未来。」她表示，海地政府请求国际社会提供援助，到目前为止还没有得到回应。

© 2023 AFP