联合国成立独立组织 查叙利亚战乱失踪数千人下落

（法新社纽约联合国总部29日电） 即便叙利亚反对，联合国大会今天仍决定成立独立组织，以「厘清」2011年战乱爆发以来，数以千计在叙利亚失踪者的下落。

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根据非政府组织的资料，自从叙利亚开始残酷地镇压反政府抗议活动以来，有约10万人至今下落不明，逾50万人遭到杀害。

这次以82票赞成、11票反对、62票弃权通过的决议指出，「在叙利亚阿拉伯共和国（Syrian Arab Republic）历经12年冲突和暴力后，透过提供所有失踪者命运和下落的答案来减轻其家属痛苦上，进展十分有限。」

叙利亚阿拉伯共和国失踪人口独立调查机构将「厘清叙国所有失踪人口的命运和下落」，并「替受害者、幸存者、和失踪者的家属提供充分的支持」。

但叙利亚与俄罗斯、中国、伊朗一起反对成立那个组织，称协议未徵得他们的同意。

叙利亚驻联合国大使萨巴（Bassam Sabbagh）特别针对美国表示：「这份草案明显呈现公然干预我国内政的情况，且提供某些西方国家对叙利亚采取敌对作法的新证据。」

他拒绝接受这个「没有清楚定义失踪人口概念的奇怪神秘机制，这个机制不受时间和地理的限制」并警告说，那可能被用来针对联合国的会员国，尤其是发展中国家。

这项决议呼吁联合国秘书长、联合国人权事务高级专员和其他有关的各方，在80天内将新组织的职责确定下来。

联合国人权办公室（UN Human Rights Office）在推特（Twitter）上说，「这是个非常有必要的倡议，那些遍寻不着亲人的家属，有权知道他们所爱之人的命运和下落。」

国际非政府组织「人权观察」（Human Rights Watch）表示，新组织需有合适的工具来完成职责。

人权观察驻联合国主任夏邦诺（Louis Charbonneau）在声明中说：「联合国会员国应确保这个新组织有足够人力及资源，以厘清在叙利亚长达12年的冲突中，数千失踪人口发生了何事。」

「叙利亚民众理应获得这样的对待。」

© 2023 AFP