遭控未能阻止校园枪击案 佛州高中校警获判无罪

（法新社美国劳德岱堡29日电） 2018年在美国佛州一所高中担任校警的皮特森，据称在校内发生酿成17死的大规模枪击案时躲了起来，遭控犯下忽视儿童及过失等罪，陪审团今天裁定所有罪名均不成立。

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在这场轰动社会的审判中，陪审团裁定60岁的前副警长皮特森（Scott Peterson）在佛州派克兰（Parkland）校园枪击案中的行为并无过失。

2018年2月14日，当时19岁的枪手克鲁兹（Nikolas Cruz）带着半自动步枪进入校园，持枪射杀14名学生及3名教职人员，并造成17人受伤。

尽管克鲁兹已知患有心理疾病，但他仍能购买威力强大的武器。

当时担任校警的皮特森被控未能进入教学大楼追捕克鲁兹，即使他当时身上带有武器，还曾接受过与枪手对峙的训练。

皮特森被认为是美国校园枪击事件中，第一个因未能采取行动而遭到指控的执法人员。他被控犯下多项忽视儿童重罪、过失罪以及1项伪证罪。

陪审团今天裁定所有对他的指控均不成立。皮特森听取判决时激动得泪流满面。

在经历4年缠讼后，他在法庭外说：「我的生活又回来了。」

皮特森的委任律师艾格拉许（Mark Eiglarsh）表示，这「不仅是皮特森的胜利，也是所有执法人员的胜利」。

派克兰校园枪击案震惊美国社会，再次掀起对于枪枝管制的辩论，部分死者与伤者家属则是把矛头转向皮特森，认为他某种程度上必须为此负责。

检察官克林格（Steven Klinger）在审判时说，在执法界任职32年的皮特森曾为这类攻击案接受过相关训练，但案发时他却躲在校外的一处小屋，在里面待了48分钟，直到枪击事件落幕。

克林格说，「外面有枪手正在犯案，你应该追寻枪声跑去，你接受过训练要去找到枪手，因为每一次枪响都可能是一条生命的逝去」。

皮特森的律师则称他的委托人只是代罪羔羊，并否认他是一个「懦夫」。他辩称皮特森无法判断枪响是从广大校园的何处传来，还说他「凭着有限的资讯，已经尽了一切努力」。

© 2023 AFP