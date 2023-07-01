中立国奥地利宣布 有意加入欧洲天空之盾倡议

（法新社维也纳1日电） 中立国奥地利今天宣布，该国有意加入德国2022年在乌克兰战争背景下发起的「欧洲天空之盾」倡议（European Sky Shield Initiative）。

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法新社报导，奥地利总理内哈默（Karl Nehammer）透过新闻稿表示，「我们必须、也将会采取预防措施，以保护我们的国家免受无人机或飞弹攻击。」他还说，「威胁已明显升高」。

内哈默强调，这项决定并不会影响奥地利的中立立场。奥地利自1995年以来一直是欧洲联盟（EU）成员国。

他坚称，「没有一个欧洲国家能够凭藉一己之力，有效捍卫其领空免受新的危险威胁。」

奥地利国防部长谭纳（Klaudia Tanner）也说，这是该国「历史上的重要一步」。

冷战结束后，欧洲各国纷纷大幅削减防空设备支出，但自去年俄罗斯全面入侵乌克兰以来，欧洲国家又开始改变立场。

德国主导的「欧洲天空之盾」倡议于去年10月启动，包括英国、比利时、芬兰、匈牙利、荷兰、瑞典等17个欧洲国家决定展开联合防空计画。

目前，法国、义大利和波兰皆未加入该倡议。巴黎主张应使用欧洲自制、而非采购美国和以色列设备，来打造主权防空系统。

© 2023 AFP