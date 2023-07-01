新加坡自杀率 创22年最高纪录

（法新社新加坡1日电） 根据新加坡援人协会，新加坡去年的自杀率上升近26%，来到20多年来最高点，更连续4年高居年轻人最大死因，反映出新加坡存在「看不见的精神苦痛」。

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新加坡援人协会（Samaritans of Singapore）在年度新闻稿中表示，10到29岁年轻人，以及70到79岁老年人族群的自杀率尤其令人担忧。

新加坡援人协会在新闻稿中表示，2022年共有476人自杀，这是「2000年以来自杀死亡人数最多的纪录」，高于前一年的378人。

资深精神病学家与心理健康顾问杰瑞德．黄（Jared Ng）表示：「看到新加坡自杀人数空前上升，令人无比心碎。」

他说：「自杀率攀升，显示看不见的精神苦痛正在渗透我们的社会，尤其是年轻人和老年人。最重要的是，我们必须对持续严重影响心理健康的紧迫问题保持警觉，像是社会孤立和孤独问题。」

新闻稿指出，自杀「连续4年占据10到29岁年轻人死亡原因榜首」，占该年龄层所有死亡人数死因的33.6%。2022年，该年龄层共有125人自杀，比前一年的112人增加11.6%。

根据新加坡援人协会，新加坡去年70至79岁老人自杀人数激增至48人，比2021年的30人增加60%。

根据世界卫生组织（WHO）数据，自杀是全球15到29岁年轻人的第4大死因。全世界每年有超过70万人死于自杀。

© 2023 AFP