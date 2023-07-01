暴动延烧洗劫烧车频传 法国派4.5万警力与轻装甲车

（法新社巴黎30日电） 法国一名非裔青少年遭员警射杀引发众怒，掀起连4晚的暴力抗议，商店洗劫与车辆纵火事件频传，当局今天部署4万5000名警力，并出动数辆轻型装甲车因应。

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这名青少年27日在巴黎郊区因开车拒绝服从路边拦检，遭警察开枪射杀。警方霹雳小组等安全部队今天进驻法国各地，以平息这起枪击案引发的暴力冲突。

尽管有维安人员进驻，里昂（Lyon）、马赛（Marseille）与格瑞诺布（Grenoble）这些城市今晚仍发生洗劫事件，一群经常蒙面的暴徒闯入店家抢劫。抗议群众也放火焚烧车辆与垃圾桶。

法国东部城市史特拉斯堡（Strasbourg）今天在光天化日下也发生洗劫事件，暴徒锁定苹果直营店（Apple Store）等店家劫掠。

青少年在深受旅客喜爱的马赛旧港（Vieux-Port）一带朝警车丢掷抛射物后，警方动用催泪瓦斯驱散群众。马赛市长帕扬（Benoit Payan）呼吁动员增援部队，称「洗劫与暴力冲突的场景无法令人接受」。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在开完欧洲联盟（EU）峰会后马上返国主持危机会议，他谴责一些地区「利用一名青少年之死大肆作乱，无法令人接受」。

这波骚乱是因17岁青少年奈尔（Nahel）遭员警射杀而起，再次掀起法国低收入与多民族郊区长期以来对治安与种族形象定性（racial profiling）的不满。

奈尔的母亲穆尼亚（Mounia）告诉法国5台（France 5）：「我不怪警察，我只怪一个人：夺走我儿子性命的那个人。」这是她自儿子遭射杀后首度受访。

朝她儿子开枪的38岁员警昨天遭到逮捕，并遭控犯下非预谋故意杀人罪。穆尼亚说，这名员警「看到一个阿拉伯脸孔、一个小孩，然后想要夺走他的性命」。

内政部长达马南说，今天派出的4万5000名警力中，包括由警察与准军事警察部队组成的霹雳小组。他在发给紧急服务部门的公告中说：「接下来几小时将具决定性。」

法国总理柏纳（Elisabeth Borne）也宣布取消演唱会等全国各地的大规模活动。

在前几晚暴力冲突中受波及的公车与路面电车，已自晚间9时起停止，政府也禁止销售大型烟火与易燃液体。

马克宏敦促家长负起责任管束未成年暴徒，因为其中有1/3「很年轻或年纪很小」。他也矢言将与社群媒体合作，以遏阻「模仿式暴力」在TikTok与Snapchat等服务扩散开来。

联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）今天表示，一名北非裔青少年遭射杀的事件，「是让这个国家认真解决执法中深层的种族主义与种族歧视问题的时刻」。

© 2023 AFP