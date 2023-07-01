美扭转川普时代退出 重返联合国教科文组织

（法新社巴黎30日电） 美国在川普政府时期退出联合国教科文组织（UNESCO），今天在俄、中等国持异议下再次重新加入。

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时任美国总统川普2017年以联合国教科文组织对以色列有偏见为由宣布退出，并于2018年生效。

今天在联合国大会特别会议表决时，有132票压倒性多数对美国重返联合国教科文组织投赞成票，10票反对、15票弃权。

美国驻联合国大使包尔（Denise Bauer）告诉法新社：「能重返教科文组织此一极其重要的多边组织，对我们十分重要。我们对重要成员们展现领导力（协助美国重返）至为感谢。」

反对者包含伊朗、叙利亚、中国、北韩与俄罗斯等。这几国的代表期间透过发表数个声明和程序性动议试图拖延表决。

美国是联合国教科文组织的创始成员，到2011年之前也都是教科文组织的主要经费赞助方。但联合国教科文组织2011年承认巴勒斯坦为会员国，美国根据国内法终止挹注经费，6年后更在川普带领下全面退出。

美国在1984年雷根政府时也曾退出过联合国教科文组织，时隔近20年于2003年10月才重新加入。

北韩一名外交官告诉法新社：「美国已率尔退出两回，还真不确定我们以后要欢迎他们重返几次。」

美国拖欠教科文组织2011到2018年会费达6.19亿美元，比整个教科文组织的年度预算5.34亿美元还多。总部设于巴黎的联合国教科文组织表示，华府将在未来几年内偿清。

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