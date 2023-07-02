乌克兰战争腐蚀蒲亭 中情局局长伯恩斯：罕见良机

（法新社华盛顿2日电） 美国中央情报局局长伯恩斯今天表示，俄罗斯攻打乌克兰，这对俄罗斯总统蒲亭产生「腐蚀」效果，俄罗斯领导阶层不满冲突的发生，这创造了中情局「世代难逢的好机会」。 中情局（CIA）局长伯恩斯（William Burns）在英国「迪奇利基金会」（Ditchley Foundation）发表谈话时表示，蒲亭（Vladimir Putin）入侵乌克兰是「当今国际秩序面临最直接、最尖锐的地缘政治挑战」。

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伯恩斯指出，俄乌战争是莫斯科「战略上的失败」，不但暴露军事弱点、损伤经济，更促使北大西洋公约组织（NATO）变得更强大。

伯恩斯说：「对战争的不满将继续腐蚀俄罗斯领导阶层…这种不满，为中情局创造了世代难逢的好机会。」 伯恩斯补充说，「我们不会白白浪费这个机会」，他并指出，中情局最近在通讯软体Telegram上发文，让俄罗斯人知道如何透过「暗网」联系中情局。 伯恩斯的谈话焦点也有提到中国，他表示中国是「唯一一个既有重塑国际秩序的意图，也愈来愈有经济、外交、军事和技术实力来这么做的国家」。

伯恩斯对中国国家主席习近平「国内日渐严厉的镇压与在国外的企图心」示警，并表示中情局已建立一个专门针对中国的任务中心，对中国的活动预算也增加了1倍有余。

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