劳资纠纷 加拿大西岸港口罢工

（法新社蒙特娄1日电） 加拿大最繁忙的温哥华港以及西岸各港口工人，今天因劳资谈判破局展开罢工，这场劳资纷争可能会扰乱全球货运。

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经过几个月的谈判失败后，30个港口的7000多名码头装货员和49名雇主发起罢工，这场罢工将影响美国与经由加拿大接运货物的其它市场，每年光是温哥华港就处理了价值约3050亿加元的货物，为加国贡献年产值119亿加元。码头各营运商表示，2020年经由西岸港口处理的货物量，占加拿大贸易商品总量的16%。

这次罢工是由国际码头暨仓储工会（International Longshore and Warehouse Union, ILWU）率领，背后关键问题是港口自动化、生活成本上升和业务外包。

工会的加拿大分会主席艾希顿（Rob Ashton）在声明中表示，工会领袖「并非轻率作出这项决定，但为了劳工未来，必须采取此一步骤」。然而，艾希顿仍乐观认为，有望达成「工人阶级权利的集体协议！」

工会上一份合约已于3月31日到期。

卑诗省海事雇主协会（BC Maritime Employers Association, BCMEA）表示，它「多次努力保持弹性，并在关键优先事项上寻求妥协」，但终究未获成功。

卑诗省海事雇主协会的成员们在加拿大各地间输送货物，同时也运至美国，包括汽车、煤炭、谷物和货柜。

© 2023 AFP