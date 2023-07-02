受虐大象引发外交纷争 从斯里兰卡空运返回泰国

（法新社可伦坡2日电） 20多年前被当作礼物送给斯里兰卡的泰国大象拉加（Muthu Raja）疑因受到虐待，今天已空运飞回出生地泰国。拉加事件一度引发两国外交争端。

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拉加在2001年由泰国当局赠予斯里兰卡，但去年泰国要求归还拉加，因为据信它在斯里兰卡南部一座佛教寺庙中遭到虐待，且饲主疏于照顾它。现年29岁的拉加在泰国的名字也称苏林（Sak Surin）。

今天上午，这只体重4000公斤大象搭乘单程商业航班从斯里兰卡首都可伦坡（Colombo）的机场出发。泰国官员表示，搭机费用为70万美元。

飞机在泰国清迈（Chiang Mai）降落后，拉加将被隔离在附近的自然保护区。

斯里兰卡代希瓦勒动物园（Dehiwala Zoo）首席兽医裴里拉（Madusha Perera）向法新社指出，去年拉加从先前的居所被救出时，浑身都是脓肿且疼痛难受。

多个动物福利团体表示，这头大象被迫与伐木工人一起工作，而它的伤口却被忽略了。据称拉加部分伤口是饲主造成的。

裴里拉说道，这头大象返回泰国后将接受水疗，以治疗它左前腿剩余的伤口。

大象在斯里兰卡被视为神圣动物，并受到法律保护。

斯里兰卡动保团体「动物权利与环境联盟」（Rally for Animal Rights and Environment）先前发起一场从寺庙营救拉加的活动，且对于拉加离开斯里兰卡也表达不满。

「动物权利与环境联盟」在6月30日筹办一场佛教祝福活动；这个组织目前正向当局请愿，要求起诉那些据称疏于照顾拉加的人。

斯里兰卡野生动物和森林资源保护部长万尼阿拉奇（Pavithra Wanniarachchi）表示，泰国方面一直「坚持」要求归还大象。

斯里兰卡总理古纳瓦德纳（Dinesh Gunawardena）6月告诉国会说，他已亲自向泰国国王表达，斯里兰卡对于大象的状况感到遗憾。

泰国自然资源及环境部长沃拉乌（Varawut Silpa-archa）上个月并未透露拉加是否受虐，但表示泰国政府已不再赠送大象给外国。

他还说，泰国的驻外馆处目前也正在检查已被送往海外的大象状况。

© 2023 AFP