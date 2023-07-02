国际驻波赫代表取消波士尼亚塞裔议会决定

（法新社塞拉耶佛1日电） 波士尼亚-赫塞哥维纳境内自治的塞裔共和国议会作出违反岱顿和平协议的决定，让波国种族紧张相形加剧；维护波国和平的国际监督人施密特今天取消了塞族议会这项争议性决定。

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施密特（Christian Schmidt）身为国际社会驻波赫高级代表（International High Representative），其责任是确保岱顿和平协议（Dayton peace accord）能获履行。

1995年「岱顿和平协议」成功地结束巴尔干地区（Balkan）冲突，并产生了一个功能失调的波士尼亚行政系统。

根据和平协议，波士尼亚一分为二，即穆斯林和克罗埃西亚人联邦，以及波士尼亚塞裔共和国（Republika Srpska）。两个实体之间靠着力量薄弱的中央政府联系。

上月27日，塞裔共和国议会投票决定暂停国家宪法法院（Constitutional Court）的裁决，让这个严重分裂国家的种族紧张局势进一步加剧。

法新社报导，这是波士尼亚塞族领导人多迪克（Milorad Dodik）发起的一连串煽动性政治行动中的最新一件，他长期以来致力于让塞族脱离中央机构。

施密特在波国首都塞拉耶佛（Sarajevo）对媒体说：「塞裔共和国议会最近做出的决定，直接违反了波士尼亚－赫塞哥维纳的宪政秩序，也违反了岱顿和平协议。」

塞裔共和国的举措也受到华府、巴黎和柏林的批评。英国和美国驻塞拉耶佛大使馆今天都发表声明支持施密特的行动。

© 2023 AFP