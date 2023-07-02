拜登5日会见瑞典总理 北约议题成焦点

（法新社华盛顿1日电） 白宫今天表示，美国总统拜登将担任东道主于下周接待瑞典总理克里斯特森（Ulf Kristersson），两人预计将讨论跨大西洋安全合作以及乌克兰战争等议题。

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针对5日的这场会面，白宫发布声明表示，两位领袖「将检视双方渐增的安全合作，并重申有关瑞典应该尽快加入北大西洋公约组织（NATO）的看法」。

瑞典于2022年5月，也就是俄罗斯入侵乌克兰之后的3个月申请加入北约。瑞典要成为一员，须获得北约全体31个成员国同意，而目前申请案在土耳其和匈牙利卡关。

西方各国官员原本寄望北约本月11、12日在立陶宛召开峰会前，正式欢迎瑞典加入。

然而本周稍早，一名男子在瑞典举行的抗议活动中焚烧可兰经，招致土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）谴责，使得这个北欧国家以最快速度加入北约这个军事同盟组织的机会更添变数。

针对即将到来的白宫行，瑞典总理克里斯特森发布声明表示，「很高兴拜登总统在北约下下周的维尔纽斯（Vilnius）峰会之前，邀请我们先行于下周会面」。他说：「这次访问的重点将是瑞典的北约申请案。」

白宫表示，拜登和克里斯特森同时将「讨论在面对俄罗斯残酷侵略战争之下，有关支持乌克兰的共同承诺」。

两人也将讨论跨大西洋合作事宜，以因应中国、气候变迁以及新兴科技等议题。

© 2023 AFP