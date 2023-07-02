极右派德国另类选择党地方选举再传捷报

（法新社法兰克福2日电） 极右翼「德国另类选择党」今天在地方选举再传捷报，首度有候选人当选全职镇长，使得这个德国反移民政党的声势更盛。

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德国另类选择党（Alternative for Germany, AfD）近来在民调中支持度创新高纪录，上周才在东部图林根邦（Thuringia）索纳贝格（Sonneberg）地区的决选中首度赢得地区首长宝座。

根据东部萨克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）拉古恩-耶斯尼茨镇（Raguhn-Jessnitz）脸书专页公布的开票结果，另类选择党候选人罗斯（Hannes Loth）在镇长选举击败独立派候选人瑙曼（Nils Naumann）胜出。

据报导，42岁的罗斯是位农民，他原本已当选地方议会议员，如今在这个有约9000居民的小镇竞选镇长，以51.1%得票率击败瑙曼的48.9%当选。

德国媒体指出，这是另类选择党的候选人首度当选全职镇长的职位。该党成员先前只在较小城镇担任过志愿或兼职镇长。

有位另类选择党党员曾于2018至2020年间在德国西部一个城镇担任过全职镇长，但他并非以该党候选人身分参选，而是在担任镇长期间才入党。

最近的民调显示，另类选择党的支持度创下18%至20%的新高纪录，几乎与总理萧兹（Olaf Scholz）所领导的社会民主党（SPD）不相上下，仅次于保守派的基督教民主党/基督教社会党联盟（CDU/CSU）。

© 2023 AFP