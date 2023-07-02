瑞典谴责焚烧可兰经事件是恐伊斯兰行径

（法新社斯德哥尔摩2日电） 瑞典政府今天谴责在首都斯德哥尔摩最大清真寺前焚烧可兰经的行为，称之为「恐伊斯兰」行径。伊斯兰合作组织稍早表示，有必要采取共同措施来防止亵渎可兰经的行为。

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瑞典外交部发布声明说：「瑞典政府充分了解一些人在瑞典示威活动中的恐伊斯兰（Islamophobic）行径可能冒犯穆斯林。」

声明说：「我们强烈谴责这些行径，这类作为绝非反映瑞典政府的观点。」

总部设在沙乌地阿拉伯的伊斯兰合作组织（Organisation of Islamic Cooperation）由57个国家组成，稍早呼吁采取共同措施防止未来再出现焚烧可兰经（Koran）之类事件。

旅居瑞典的37岁伊拉克公民默米卡（Salwan Momika）28日焚烧可兰经引发风波后，伊斯兰合作组织在沙乌地阿拉伯城市吉达（Jeddah）的总部集会商讨对策。

瑞典外交部表示：「焚烧可兰经或任何其他神圣的经典，都是冒犯和不尊重的行径，也是明显的挑衅作为。瑞典和欧洲都不容表现出种族歧视、仇外心理和相关缺乏宽容心的行为。」

但声明也指出，瑞典「宪法保障集会、表达意见和示威的自由」。

伊拉克、科威特、阿拉伯联合大公国和摩洛哥等国家都召见瑞典大使，就焚烧可兰经事件表达抗议。（译者：林治平）

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