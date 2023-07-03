不满高尔夫过度消耗水资源 西班牙环保人士填平球洞

（法新社马德里2日电） 西班牙气候运动人士今天表示，在欧洲面临严重干旱之际，他们将全国各地10座高尔夫球场的球洞填补起来，抗议这项运动过度消耗水资源。

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跨国环保团体「反抗灭绝」（Extinction Rebellion）运动人士在夜幕掩护下，填平了巴塞隆纳（Barcelona）、马德里（Madrid）、瓦伦西亚（Valencia）、巴斯克自治区（Basque Country）、纳瓦拉（Navarra）和巴利阿里群岛（Balearic Islands）的伊维萨岛（Ibiza）的高尔夫球场球洞，谴责这项运动「在欧洲遭遇有史以来最严重的一次干旱期间浪费水资源」。

这个组织在声明中说：「高尔夫在缺乏水资源的世界无立足之地。」「反抗灭绝」透过直接行动，强调其对地球正面临危害的警告。

「反抗灭绝」说，有些运动人士用水泥堵住球洞，并留下写着「注意：干旱！为了气候正义，高尔夫球场关闭」的标语，有些则以树苗填起洞口。这个环保团体以其标志性的破坏行动引人关注。

这个团体援引西班牙非政府组织Ecologists in Action的资料说：「光是一个高尔夫球场球洞，每天就要消耗超过10万公升的水来维护周围果岭。」

「反抗灭绝」说，「西班牙有437座高尔夫球场每天必须灌溉」，声称维护这些球场的用水量「比马德里和巴塞隆纳居民加起来的用水量还要多」，然而享受这项娱乐活动的人数仅占这些人口的0.6%。

「反抗灭绝」谴责「在西班牙面临干旱、农村地区因缺水导致作物收成不佳而损失惨重的情况下，让这种精英消遣运动继续下去是不负责任和全然的犬儒主义」。

专家表示，西班牙部分地区正经历千年来最严重的大旱，长期干旱导致水库容量降至正常的一半。西班牙是全球最大橄榄油出口国，也是欧洲蔬果的主要来源国。

2022年，欧洲经历了有纪录以来最热的夏天，欧洲联盟（EU）数据显示，欧洲大陆遭遇至少500年来最严重的旱灾。

欧洲干旱观测站（European Drought Observatory）本周稍早表示，由于缺乏降雨加上夏季首波热浪导致气温升破摄氏44度，西班牙在6月1日至10日期间，有6成领土处于红色警戒状态。

「反抗灭绝」说，马拉加省（Malaga）、塞维亚省（Seville）、阿梅里亚省（Almeria）和哥多华省（Cordoba）最近几周掀起类似的抗议声浪，而马德里去年10月也可见到类似的行动。

「反抗灭绝」的主要诉求之一是「立即制定以民主商定的用水计画，其中包括限制高尔夫球场果岭的用水量」。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2023 AFP