中国订气候目标却持续建燃煤电厂 挨批矛盾

（法新社北京3日电） 欧洲联盟（EU）环境事务执委堤孟思（Frans Timmermans）今天表示，中国对抗全球暖化的宏大目标，与持续建设燃煤发电厂的行为「自相矛盾」。

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身兼欧盟执行委员会（European Commission）副主席的堤孟思在北京清华大学演讲时表示，他「相信中国愿意走向正确的方向」，但与此同时，中国也确实开设了更多燃煤发电厂，「这似乎是自相矛盾的」。

中国是全球温室气体排放量最大的国家，这些温室气体，如二氧化碳，会导致气候变迁。中国对于温室气体排放量的承诺，被认为是将全球气温升幅维持在摄氏2度以内的关键。

然而，中国去年有将近60%的电力来自于燃煤。

绿色和平组织（Greenpeace）4月表示，中国今年批准的燃煤发电量急遽升高，指控中国优先考虑供电，而非减少燃烧化石燃料以削减温室气体排放的承诺。

大规模批准燃煤发电厂的行为增加了人们的担忧，怀疑中国是否会背离曾许下的承诺，也就是在2026年到2030年间到达排放峰值，在2060年前实现碳中和。

近年来，北京当局一再敦促已开发国家兑现气候融资承诺。

尽管中国已是世界第2大经济体，它仍拒绝接受不再被视为开发中国家的观点。

© 2023 AFP