以军大举突击西岸北部城市哲宁 8巴勒斯坦人丧生

（法新社约旦河西岸哲宁3日电） 以色列军队今天派出无人机与数以百计士兵，对约旦河西岸北部城市哲宁（Jenin）和邻近难民营发动大规模突击，造成8名巴勒斯坦人丧生。以国军方称此举为「广泛的反恐行动」。

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法新社报导，以色列强硬派总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府的这次行动，堪称多年来最大规模。除无人机之外，以军还出动了推土机与装甲车。

头戴巴拉克拉瓦头套（balaclava）的巴勒斯坦枪手在警报声中向以军开火，有些巴勒斯坦人则向以军投掷石块。

以色列已加强在约旦河西岸北部的行动，邻近哲宁的难民营是巴勒斯坦武装团体的据点。约旦河西岸北部近来发生一系列针对以色列人的攻击，以及犹太定居者对巴勒斯坦人的攻击。

以色列外交部长柯恩（Eli Cohen）告诉媒体记者：「我们正以强大力量打击恐怖主义中心（指哲宁）。」

巴勒斯坦卫生部表示，以军行动造成8人丧生，超过2周前以军袭击哲宁难民营时的7人，当时以军罕见地从直升机发射飞弹。

巴勒斯坦红新月会（Palestinian Red Crescent Society）主任马萨阿迪（Mahmoud al-Saadi）告诉法新社，当地有「来自空中的轰炸和地面的入侵」。

「多处房屋和地点遭到轰炸…浓烟随处可见。」

以色列军方表示，以军攻击了一个「联合行动中心」，这是巴勒斯坦好战派系共组的哲宁敢死队（The Jenin Brigade）指挥所。

根据以军说法，攻击目标是「观察和侦察」站兼武器储存设施，近月来攻击以国目标的暴徒据称也藏身此处。

该地区名义上由巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）领导的政府控制。巴勒斯坦自治政府在西岸拥有部分行政控制权。

去年初以来，以巴冲突的暴力情况不断恶化。尼坦雅胡政府去年12月上台，由联合党（Likud）和极右派和极端正统犹太盟党联合执政。（译者：施施/核稿：陈政一）

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