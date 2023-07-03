俄飞弹袭击乌东餐厅 死亡人数增加到13人

（法新社基辅2日电） 俄罗斯上周以飞弹攻击一家位于乌克兰的餐厅，一名当时受伤的小说家兼战争罪行调查员不幸过世，这让那起事件的死亡人数增加到13人。

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一枚俄罗斯飞弹6月27日摧毁乌克兰东部克拉莫托斯克（Kramatorsk）瑞亚披萨（Ria Pizza）餐厅，造成包括儿童在内的12人丧命，并有数十人受伤，37岁的阿梅丽娜（Victoria Amelina）就是其中一名伤者。

言论自由组织「国际笔会」（PEN）乌克兰分会在其脸书（Facebook）专页上的声明中说：「我们要以最沉痛的心情通知大家，乌克兰作家阿梅丽娜7月1日在第聂伯罗（Dnipro）的梅契尼可夫医院（Mechnikov Hospital）过世了。」

国际笔会表示，阿梅丽娜当时是和哥伦比亚记者及作家组成的代表团，一起去到克拉莫托斯克。

根据治疗伤者的外科医师所言，阿梅丽娜因「多处颅骨骨折」住院。

国际笔会表示，阿梅丽娜2017年的小说「多姆的梦中王国」（Dom's Dream Kingdom，暂译）曾入围联合国教科文组织（UNESCO）的「文学之城奖」（City of Literature Prize）和「欧洲联盟文学奖」（European Union Prize for Literature）。

她的诗、散文与短文曾被翻译成英文、德文、波兰文等语言。

国际笔会称，阿梅丽娜自2022年国家遭全面入侵后，便不断纪录俄罗斯的战争罪行，并倡议要追究俄国责任。

克拉莫托斯克是乌东地区其中一个受乌克兰控制的最大城市，而瑞亚披萨餐厅深受军人、记者、援助工作者的喜爱。

© 2023 AFP