沙乌地延长减产 俄砍原油出口量

（法新社利雅德3日电） 世界最大原油出口国沙乌地阿拉伯今天宣布，自愿将每日产油量减少100万桶的措施再延长一个月至8月底。俄罗斯同时也宣布，8月每日原油出口量将删减50万桶，以支撑油价。

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由于原油市场受到俄乌战争持续余波及中国经济复苏不稳等因素的冲击，产油大国尝试稳定市场，上述措施是最新一波行动。

沙乌地阿拉伯的减产措施最先是在6月石油输出国家组织（OPEC）与结盟产油国召开会议后宣布，原定实施至7月底。但沙乌地能源部长阿卜杜拉齐兹亲王（Prince Abdulaziz bin Salman）当时已表明，措施「可以延长」。

官方沙乌地新闻社（Saudi Press Agency）今天报导减产措施的消息时，还引述一名沙乌地能源部消息人士称措施还可再延长。

沙新社表示：「消息人士证实，（利雅德）之所以延长自愿减产，是要强化OPEC+国家为了支持油市稳定与平衡所做的预防性努力行动。」沙乌地产油量因此继续维持在每日约900万桶。

俄罗斯负责能源政策的副总理诺瓦克（Alexander Novak）今天也宣布，莫斯科为了「努力确保原油市场维持平衡」，8月每日原油出口量将减少50万桶。

俄罗斯为了因应全面侵略乌克兰后遭到西方制裁，今年已将每日产油量减少50万桶。而自去年2月俄乌战争开打以来，莫斯科已将能源出口目的地由欧洲转向印度和中国。

© 2023 AFP