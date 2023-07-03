法国仅存参与过诺曼第登陆士兵辞世 享嵩寿100岁

（法新社法国康城3日电） 法国唯一尚存参与过1944年二战诺曼第登陆的突击队员列昂．高提耶（Leon Gautier）今天辞世，享嵩寿100岁。

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高提耶在1994年6月6日与法国和盟军士兵成功在法国诺曼第（Normandy）地区的海滩登陆，标志当时纳粹德国在西欧称霸势力节节败退的开端。

诺曼第滨海小镇维斯特安姆（Ouistreham）的市长拜伊（Romain Bail）表示，高提耶今天上午在诺曼地大城康城（Caen）的一所医院逝世。高提耶自1990年代起住在维斯特安姆，这里距离当年他登陆的海滩不远。

高提耶当时属于法国基佛（Kieffer）突击队177名队员中的一员。这支突击队的成员，来自巴黎1940年投降德国后继续与英美等盟军一同对抗纳粹的法国战士。

诺曼第登陆是世界史上最大规模两栖作战行动，由美国、英国和加拿大的部队领军，澳洲、比利时、捷克、荷兰、法国、希腊、纽西兰、挪威、罗德西亚（Rhodesia）和波兰等国也有较小规模部队参与。

当时约有1万8000名伞兵降落在进攻区域，盟军的空中部队也在登陆行动中支援载运13万余地面部队兵力的数以千计舰艇。

高提耶是在1940年前往英国，加入法国戴高乐（Charles de Gaulle）将军在伦敦带领的「自由法国」（Free French）抗德运动。

战后高提耶成为和平倡议者，以他在战时的经验为借镜。他去年在自己的百岁庆生会上表示：「你杀死另一方的人，但对方从没对你做任何事，也有家庭和孩子。这是为了什么？」

© 2023 AFP